10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек

11.05.2021 13:00

Двести тридцать семь человек воспользовались в минувший понедельник гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

«Десятого мая 2021 года функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка». На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 121 человек. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 116 человек», — говорится в сообщении.