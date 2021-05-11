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10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек
11.05.2021 13:00
Двести тридцать семь человек воспользовались в минувший понедельник гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
«Десятого мая 2021 года функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка». На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 121 человек. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 116 человек», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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