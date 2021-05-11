Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму

11.05.2021 09:00

На оккупированном Донбассе будут открыты избирательные участки для голосования в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Фейсбуке.

"По информации наших источников, вопрос об открытии избирательных участков РФ в ОРДЛО решен. Участки будут открыты. Об этом сегодня в кулуарах активно обсуждали участники мероприятия Союза Добровольцев Донбасса и партии Единой России в г. Ростов. Там они подписывали меморандум о сотрудничестве", - сказано в сообщении.

По данным правозащитников, наемники и пропагандисты, выступавшие на стороне группировок "ЛДНР", войдут в Госдуму РФ от разных политических сил. В частности, в Госдуму попадут бывший главарь террористов Александр Бородай, воевавший на стороне "ДНР" Захар Прилепин, экс-советник главаря "ДНР" Александр Казаков.

Агитационная кампания в ОРДЛО политические партии РФ начнется уже в начале лета. Сейчас идет формирование агитационных штабов.