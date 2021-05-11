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Архив - Донецкая область

Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение

11.05.2021 17:00
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Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение

Благотворительный фонд “Майбутнє у єдності” предлагает гранты для талантливых детей с временно оккупированных территорий на получение образования, о котором они мечтают, сообщает "Восточный вариант".
Фонд ежегодно проводит конкурс "Талантливый стипендиат". Проект полностью покрывает расходы на обучение студента в течение учебного года. Сюда входят расходы на общежитие, питание и учебники. Средства перечисляются на счет учебного заведения.
Каждый, кто желает получить стипендию, должен пройти отбор - заполнить аппликационную форму и написать эссе на тему "Что я могу сделать для Украины/общины/города/села, получив желанное образование" (до 5 тыс. знаков). Отбирает талантливых стипендиатов комиссия, состоящая из работников фонда и волонтеров.
Также фонд разыгрывает и возможность бесплатно пройти подготовительные курсы к поступлению в вузы для детей-переселенцев и детей из ОРДЛО.
Контакты: 0500714730, [email protected]



Теги: студенты, обучение, ОРДЛО, гранты
 
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