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В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов
11.05.2021 10:00
"Власти" Донецка организовали движение дополнительных автобусов для перевозки жителей после праздничных мероприятий ко "дню республики", которые пройдут сегодня в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе "городской администрации".
"Просим принять во внимание, что 11 мая в 21:00 будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, на ДС "Крытый рынок" и ДС "Центр" для развоза после окончания праздничных мероприятий всех желающих в районы", – отметили в пресс-службе.
Всего дополнительных автобусов – около 70. Также, по информации "администрации", будет усилена работа городского электрического транспорта общего пользования с учетом его работы после окончания праздничных мероприятий.
Теги: Донецк, праздник, автобус
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