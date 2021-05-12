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Архив - Донецкая область

Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе

12.05.2021 10:00
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Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей. Решение приняли по заявлению ОПЗЖ — теперь партия требует неотложного проведения выборов на Донбассе. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу суда.
В частности, суд отменил постановление ЦИК от 8 августа 2020 года, где говорилось что проведение первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года было невозможным.
Всего в перечень вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также восемь — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.
Чтобы решить, где на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса можно провести выборы, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям. Те, в свою очередь, предоставили свои выводы.
В ЦИК решение суда пока не комментировали.



Теги: Донбасс, выборы, суд, апелляция, отмена
 
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