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В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе
12.05.2021 16:00
С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ .
"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых – около 100. Инвалидность получили 18. На самом деле дети войны - это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. По официальным данным, более 33 тыс. детей имеют статус пострадавших", - сказано в сообщении.
На данный момент на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.
Теги: Донбасс, война, дети, погибший
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