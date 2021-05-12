В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе

12.05.2021 16:00

С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ .

"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых – около 100. Инвалидность получили 18. На самом деле дети войны - это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. По официальным данным, более 33 тыс. детей имеют статус пострадавших", - сказано в сообщении.

На данный момент на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.