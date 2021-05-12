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Архив - Донецкая область

В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области

12.05.2021 09:00
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В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области

Среднюю зарплату в Ростовской области сравнил с зарплатами на подконтрольном и неподконтрольном Донбассе зам. министра по вопросам реинтеграции Игорь Ярёменко, передаёт телеканал «Дом».
Он сравнил уровень заработных плат в Луганской и Донецкой областях Украины, на неподконтрольном Донбассе и в Ростовской области РФ. Источники этих данных замминистра не привел, но заявил следующее.
«Средняя заработная плата в Донецкой области сейчас составляет около 570 долларов, в Луганской области, которая потеряла основную часть индустриальных районов, — около 410 долларов. В Ростовской области РФ — около 500 долларов. А в ОРДЛО она на даже номинально в 2,5 раза ниже — на уровне 215 долларов. Номинально, потому что продолжает накапливаться задолженность, люди бастуют, кому-то вместо денег выдают пайки», — заявил Ярёменко.



Теги: Донбасс, зарплата, Ростовская область, ОРДЛО
 
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