В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области

12.05.2021 09:00

Среднюю зарплату в Ростовской области сравнил с зарплатами на подконтрольном и неподконтрольном Донбассе зам. министра по вопросам реинтеграции Игорь Ярёменко, передаёт телеканал «Дом».

Он сравнил уровень заработных плат в Луганской и Донецкой областях Украины, на неподконтрольном Донбассе и в Ростовской области РФ. Источники этих данных замминистра не привел, но заявил следующее.

«Средняя заработная плата в Донецкой области сейчас составляет около 570 долларов, в Луганской области, которая потеряла основную часть индустриальных районов, — около 410 долларов. В Ростовской области РФ — около 500 долларов. А в ОРДЛО она на даже номинально в 2,5 раза ниже — на уровне 215 долларов. Номинально, потому что продолжает накапливаться задолженность, люди бастуют, кому-то вместо денег выдают пайки», — заявил Ярёменко.