Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС

12.05.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС

Делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины на передовой и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дания в Украине капитан 1-го ранга Феликс Эбестад и атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковник Бойе Лилеруд", - сказано в сообщении.
Украинские военнослужащие рассказали им об оперативной ситуации в районе ООС и текущей политике безопасности.
"Также делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой"", - отметили в пресс-службе ООС.



Теги: визит, Дания, Норвегия, Швеция, КПВВ, Золотое
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх