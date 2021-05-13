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Архив - Донецкая область

Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны

13.05.2021 12:00
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Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны

По состоянию на 12 мая в "оранжевой" зоне карантина остались только две области — Николаевская и Черкасская. Остальная территория Украины находится в "желтой". Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
В частности, в "желтую" зону сразу перешли шесть областей — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская и Тернопольская.
"Красных" областей в Украине в настоящее время нет, впрочем как и "зеленых".
ДОПОЛНЕНО
Николаевская и Черкасская область с сегодняшнего дня переведены в "желтую" зону карантина. Коэффициент выявления случаев инфицирования в этих регионах пришел в норму.
Таким образом, теперь все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.



Теги: Донбасс, карантин, зона, COVID-19
 
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