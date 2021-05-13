Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев

13.05.2021 13:00

12 мая правительство распределило 26,153200 млн гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, за счет соответствующего распределения планируется приобрести 81 объект недвижимости примерно 266 переселенцам в следующих населенных пунктах:

• Днепропетровская область - Слобожанская поселковая территориальная громада, Илларионовская поселковая территориальная громада, Павлоградская городская территориальная громада;

• Донецкая область - Лиманская городская территориальная громада, Добропольская городская территориальная громада, Краматорская городская территориальная громада, Покровская городская территориальная громада;

• Житомирская область - Горщиковская сельская территориальная громада, Овруцкая городская территориальная громада;

• Запорожская область - Новобогдановская сельская территориальная громада, Бердянская городская территориальная громада;

• Ивано-Франковская область- Коломыйская городская территориальная громада;

• Луганская область - Троицкая поселковая территориальная громада, Белолуцкая поселковая территориальная громада, Старобельская городская территориальная громада;

• Николаевская область - Веселиновская поселковая территориальная громада, Первомайская городская территориальная громада;

• Полтавская область - Оржицкая поселковая территориальная громада;

• Сумская область - Шосткинская городская территориальная громада; Харьковская область - Первомайская городская территориальная громада;

• Хмельницкая область - Волочиская городская территориальная громада, Городецкая городская территориальная громада;

• Черниговская область - Бобровицкая городская территориальная громада.