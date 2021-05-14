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На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ
За сутки, 13 мая, на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 14 мая.
Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Новозвановки сепаратисты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз - у Новоселовки.
Кроме того, из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия сепаратисты шесть раз совершили обстрел Песков. У Новотроицкого сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Южного - из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Один украинский военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
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