На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ

14.05.2021 09:00

За сутки, 13 мая, на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 14 мая.

Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Новозвановки сепаратисты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз - у Новоселовки.

Кроме того, из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия сепаратисты шесть раз совершили обстрел Песков. У Новотроицкого сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Южного - из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Один украинский военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.