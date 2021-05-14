Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19
Последние новости раздела
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
- На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев13:00
- Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны12:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов09:00
- В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе16:00
- Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе10:00
В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19
14.05.2021 16:00
В "ДНР" за сутки 13 мая обнаружили 412 случаев COVID-19 (против 269 накануне). Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".
"За 13 мая проведено 723 исследования, выявлено 259 случаев заболевания, и у 153 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически", – говорится в сообщении.
В "министерстве" добавили, что также 824 пациента сняты с учета с полным выздоровлением, 18 – умерли. Кроме того, по результатам 92 экспресс-тестов за сутки определены 23 человека, которые ранее перенесли болезнь.
С учетом последних данных коронавирусная инфекция в "ДНР" подтвердилась у 35 176 пациентов: лечение продолжают 4325, выписаны – 28 236, умерли — 2615.
Теги: статистика, ОРДО, COVID-19
Читайте также:
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются
- КРУ выявило серьезные махинации с льготным углем и признало Горный Закон несправедливым
- Украинцы боятся выходить из дому после наступления темноты
- В Украине третий месяц растет уровень безработицы
- Число безработных в еврозоне увеличилось до 17,3 миллиона человек
- За полгода население Донецкой области уменьшилось на 15 тысяч человек
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
- На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов15:00
- Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев13:00
- Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны12:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов09:00
- В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе16:00
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
- Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина14:00
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая11:00
- "Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)10:00
- На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест08:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области
- В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины
- 11 человек погибли при стрельбе в одной из школ Казани
- В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов
- Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость
- Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму
- В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Москва-Донецк
- Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев