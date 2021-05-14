В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость

14.05.2021 12:00

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Об этом сообщает местное сепаратистское СМИ «Донбасс Сегодня».

Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы». При этом на дверь квартиры наклеивается бумага с печатямии, номером телефона и надписью «Опечатано исполнительной службой».