Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали количество недостающих врачей

14.05.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО назвали количество недостающих врачей

Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Также есть и дефицит медработников — требуется свыше 7,5 тыс. человек. Потребность есть во всех специальностях:

  • участковые терапевты,
  • анестезиологи-реаниматологи,
  • врачи скорой помощи,
  • хирурги,
  • педиатры.

Сельские больницы укомплектованы врачами всего на 25-30%. В прифронтовых городах также большой дефицит кадров.
При этом сами местные жители не хотят лечиться в ОРДЛО, сомневаясь в качестве "республиканской" медицины.



Теги: Донбасс, врачи, дефицит, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх