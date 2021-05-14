В ОРДО назвали количество недостающих врачей

14.05.2021 13:00

Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Также есть и дефицит медработников — требуется свыше 7,5 тыс. человек. Потребность есть во всех специальностях:

участковые терапевты,

анестезиологи-реаниматологи,

врачи скорой помощи,

хирурги,

педиатры.

Сельские больницы укомплектованы врачами всего на 25-30%. В прифронтовых городах также большой дефицит кадров.

При этом сами местные жители не хотят лечиться в ОРДЛО, сомневаясь в качестве "республиканской" медицины.