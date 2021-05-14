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В ОРДО назвали количество недостающих врачей
14.05.2021 13:00
Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Также есть и дефицит медработников — требуется свыше 7,5 тыс. человек. Потребность есть во всех специальностях:
- участковые терапевты,
- анестезиологи-реаниматологи,
- врачи скорой помощи,
- хирурги,
- педиатры.
Сельские больницы укомплектованы врачами всего на 25-30%. В прифронтовых городах также большой дефицит кадров.
При этом сами местные жители не хотят лечиться в ОРДЛО, сомневаясь в качестве "республиканской" медицины.
Теги: Донбасс, врачи, дефицит, ОРДО
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