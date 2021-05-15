Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса

15.05.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса

Правительство Японии передаст Украине в 2021 году 4,5 млн долларов помощи на финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и восстановлению Донбасса. Об этом сообщает Кабинет министров Украины.
"Речь идет о предоставлении медицинской гуманитарной помощи Украине, помощи громадам для уменьшения влияния COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, гуманитарной помощи и защиты внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих вблизи линии разграничения на подконтрольных правительству территориях Украины, а также на проведение неотложных реабилитационных мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях в Украине", - говорится в заявлении правительства.
Помощь будет внедряться через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию миграции, Управление ООН по обслуживанию проектов и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).



Теги: Донбасс, Япония, помощь, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх