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Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
Правительство Японии передаст Украине в 2021 году 4,5 млн долларов помощи на финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и восстановлению Донбасса. Об этом сообщает Кабинет министров Украины.
"Речь идет о предоставлении медицинской гуманитарной помощи Украине, помощи громадам для уменьшения влияния COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, гуманитарной помощи и защиты внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих вблизи линии разграничения на подконтрольных правительству территориях Украины, а также на проведение неотложных реабилитационных мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях в Украине", - говорится в заявлении правительства.
Помощь будет внедряться через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию миграции, Управление ООН по обслуживанию проектов и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).
Теги: Донбасс, Япония, помощь, восстановление
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