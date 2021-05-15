Пушилин издал указ о сборах резервистов

15.05.2021 11:00

Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина.

"С 17 по 18 мая обеспечить проведение контрольных оповещений с явкой граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), на пункты предварительного сбора граждан", — отмечается в тексте документа.

Также предприятиям предписано доставить технику на пункты приема техники частей-формирователей.

Уточняется, что документ издан "в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, и комплектования подразделений мобилизационного резерва".

Следует отметить, что ранее подобный указ издал и "глава ЛНР" Леонид Пасечник.