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Архив - Донецкая область

Пушилин издал указ о сборах резервистов

15.05.2021 11:00
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Пушилин издал указ о сборах резервистов

Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина.
"С 17 по 18 мая обеспечить проведение контрольных оповещений с явкой граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), на пункты предварительного сбора граждан", — отмечается в тексте документа.
Также предприятиям предписано доставить технику на пункты приема техники частей-формирователей.
Уточняется, что документ издан "в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, и комплектования подразделений мобилизационного резерва".
Следует отметить, что ранее подобный указ издал и "глава ЛНР" Леонид Пасечник.



Теги: указ, ОРДО, военные сборы
 
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