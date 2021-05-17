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18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу
17.05.2021 14:00
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 18 –19 мая проведет очередные заседания. На них обсудят безопасность на Донбассе, имплементацию минских соглашений и восстановление работы контрольных пунктов въезда-выезда в районе ООС, сообщает фейсбук украинской делегации.
Переговоры рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы проведут 18 мая. Общее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 19 мая.
В повестку дня вынесены следующие вопросы:
- о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России;
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта и режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Кроме того, украинская сторона говорит, что продолжает консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". Цель – вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
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