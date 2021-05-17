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Архив - Донецкая область

На Донетчине летом будет работать туристическая полиция

17.05.2021 09:00
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На Донетчине летом будет работать туристическая полиция

В Мариуполе, а также в Мангушском и Славянском районах заработает туристическая полиция. Об этом сообщается на сайте Мариупольского районного управления полиции, .
В начале курортного сезона полиция области усиливает меры безопасности. Общественный порядок будут обеспечивать полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Особое внимание уделят безопасности детей во время летнего отдыха. С 3 мая акваторию Азовского моря уже патрулирует полицейский катер.
«Основные задачи правоохранителей остаются неизменными – противодействие уличной преступности и мгновенное реагирование на все сообщения граждан», – отметили в полиции.
Также внимание правоохранителей сконцентрировано на недопущении дестабилизации в населенных пунктах, изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ и обнаружении разыскиваемых лиц.



Теги: Донбасс, туризм, полиция, курортный сезон
 
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