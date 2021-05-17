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Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма
17.05.2021 16:00
Сервис єМалятко стал доступнен для жителей временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом во время форума "Украина 30" заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
"С сегодняшнего дня сервис єМалятко становится доступным для жителей временно оккупированных территорий. Важная социальная линия, ведь украинцы на временно оккупированных территориях к сожалению имеют дополнительные трудности для получения государственных услуг", - сообщил Вискуб.
Теги: Крым, дети, сервис, рождение, ОРДЛО
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