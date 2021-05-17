В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ

17.05.2021 15:00

17 мая 2021 года Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit 2.0, на котором показало новые возможности приложения и веб-портала "Дія".

В частности, в них появилась функция подачи заявки для переселенцев о намерении получения кредита на жилье под 3%.

На финансирование этой программы Украина получила от Немецкого банка развития KFW безвозвратный кредит в размере 25 миллионов евро.

Приблизительно 16 июля состоится определение победителей — переселенцев, которые смогут воспользоваться льготным кредитом.

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