В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»

17.05.2021 12:00

В Краматорске на главной площади города прошел литературный фестиваль "Кальмиюс", сообщает Восточный вариант.

"С 2018 года мы были только в Краматорске. А потом начали расширяться. И в этом году мы расширились еще и на Луганщину. 22 мая будут мероприятия в Северодонецке. Цель фестиваля - культурная деоккупация Востока. Мы своими мероприятиями хотим показать, что Донетчина и Луганщина - это Украина, и у нас такая же интересная украинская культура. И что мы всегда рады видеть художников из других регионов страны. Люди, которые приходят на мероприятия фестиваля, и те писатели, которые к нам едут, остаются довольными", - рассказала соорганизатор фестиваля Александра Папина.