251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая

18.05.2021 13:00

Более 250 граждан пересекли в понедельник, 17 мая, линию соприкосновения в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 28 транспортных средств, 119 человек. На территорию Украины выпущено 33 транспортных средства, 132 человека", — сказано в сообщении.