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Архив - Донецкая область

Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

18.05.2021 12:00
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Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В то же время, в Черкасской области коэффициент выявления случаев инфицирования уменьшился - 19,6% при норме в 20%. Таким образом, область перевели в "желтую" зону карантина.
Теперь в "желтой" зоне карантина находятся все регионы Украины кроме Донецкой области.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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