Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

18.05.2021 12:00

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время, в Черкасской области коэффициент выявления случаев инфицирования уменьшился - 19,6% при норме в 20%. Таким образом, область перевели в "желтую" зону карантина.

Теперь в "желтой" зоне карантина находятся все регионы Украины кроме Донецкой области.