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Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО
18.05.2021 14:00
Кабмин выделил 18 млн 374,05 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции на Донбассе. Об этом говорится в распоряжении правительства № 451 от 17 мая.
Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы — от 250 до 400 прожиточных минимумов.
Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу — 300 прожиточных минимумов, III группу — 250 прожиточных минимумов.
Теги: Донбасс, помощь, участники, Кабмин, АТО, ООС
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