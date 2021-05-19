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Прогноз погоды на Донбассе
Затянувшаяся весна не уступает свои владения знойным летним дням. Частые дожди навевают мысль, что такая погода задержится надолго, однако не стоит огорчаться, ведь долгожданное лето все-таки придет на территорию Украины.
Метеорологический прогноз для жителей Донбасса
Учитывая прогнозы метеорологов, лето на территории государства наступит согласно календарного плана и ни днем раньше.
Прогноз погоды в регионах Донбасса на протяжении последней недели мая предупреждает о низкой облачности и кратковременных дождях. В целом погодные условия на конец месяца будут следующими:
- температура воздуха плюс 24 градуса;
- давление в пределах 750 мм рт.ст.;
- влажность 83%;
- ветер преимущественно северо-западный со скоростью 4-5 м/с.
Если брать прогноз синоптиков в разрезе городов Донбасса, то в Северодонецке с 24 мая стоит ожидать низкую облачность с прояснениями, температуру воздушных масс выше 26 градусов, влажность около 55%, давление 755 мм рт.ст.
В Славянске температура воздуха будет прохладнее чем в Северодонецке. Максимальная отметка термометра будет установлена 25 мая – 24 градуса. Жителям города и окрестностей нужно быть готовым к кратковременным осадкам в виде дождя, повышенной влажности на уровне 80% и давлению в среднем 740 мм рт.ст.
В Мариуполе прогнозируется стабильно солнечная погода с температурой воздуха в плюс 25 градусов, влажностью 60%, давлением 760 мм рт.ст. и легким ветром со скоростью 2-3 м/с.
Тем, кто уже начал планировать свой летний отдых у морского побережья, сообщаем, что температура воды прогрелась на данный момент до 18 градусов тепла. В период с 24 мая и до конца месяца ожидается, что температура морской воды достигнет отметки в 21 градус.
Прогноз синоптиков по областям
По всей территории Украины на протяжении последней недели весны ожидается пасмурная погода с дождями.
В столице страны температура воздуха будет равна 20 градусам тепла, влажность около 80%, давление 753 мм рт.ст.
Лишь жители Одессы смогут наслаждаться солнечными деньками. Температура воздуха достигнет отметки в 24 градуса, минимальная влажность, юго-восточный ветер со скоростью 1,7 м/с.
Температура воды Черноморского побережья прогреется до 18 градусов, в начале июня ожидается поднятие показателя на 2-3 градуса.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
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