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Архив - Донецкая область

Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей зоны АТО/ООС

19.05.2021 17:00
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Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей зоны АТО/ООС

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 5199, которым отменила мораторий на санкции по кредитам для граждан Украины на территории АТО. "За" проголосовал 341 парламентарий. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады.
Проект вносит изменения в статьи 2 и 9 Закона О временных мерах на период проведения антитеррористической операции.
Так, согласно пояснительной записке, законопроект гарантирует сохранение прав для лиц, которые имели или имеют проблемы с финансовым положением, вызванные проведением АТО и ООС.
Также документ предоставит возможность жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей получить кредит на равных условиях со всеми гражданами, как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса.
Следует отметить, что мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество отменяется по кредитам, которые оформлены, начиная с 1 мая. Таким образом мораторий остается действительным на обращение взыскания на залоговое имущество по заключенным ранее этой даты договорам.



Теги: Донбасс, кредит, мораторий, отмена, Верховная Рада
 
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