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В Донецке два дня будут хлорировать воду

19.05.2021 10:00
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В Донецке два дня будут хлорировать воду

С 10:00 19 мая до 20:00 20 мая будет производиться хлорирование водопроводных сетей Донецка, чтобы предупредить рост инфекционных заболеваний, связанных с потреблением недоброкачественной питьевой воды, и не допустить дальнейшее ухудшение ее качества. Об этом сообщает пресс-служба "администрации" города.
Просьба к гражданам, предприятиям и организациям города заранее произвести запас питьевой воды на период хлорирования.
20 мая при подаче воды необходимо на два часа открыть водопроводные краны и спустить воду до исчезновения резкого запаха хлора.
В случае длительного присутствия запаха хлора в питьевой воде, пользоваться такой водой разрешается после кипячения или трехчасового отстаивания.




Теги: Донецк, вода, хлорирование
 
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