В ТКГ договорились о гарантиях безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое»

20.05.2021 08:00

Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому правительству стороны, сообщает пресс-служба Украинской делегации ТКГ.

Отмечается, что координатор Гуманитарной подгруппы Посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти КПВВ, чтобы проверить выполнение условий для их открытия.

«Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, несмотря на то, что большинство из таких объектов находится именно на участках, предварительно запланированных для разминирования в соответствии с решениями лидеров "нормандской четверки" по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года», – добавили в украинской делегации в ТКГ.

Присутствующие договорились, что эти меры отработают на следующих заседаниях подгруппы по безопасности.