В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство

21.05.2021 10:00

В Славянске бывший боевик "ДНР" убил мужчину из огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции, передает Трибун.

Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в гараже, расположенном в микрорайоне «Целинный».

Правоохранителями было установлено, что к убийству причастен 35-летний ранее судимый по ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) местный житель.

Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли пистолет, автомат Калашникова и патроны к ним. Установлено, что оружие осталось у фигуранта со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формированиях «ДНР».

Подозреваемому судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.1 ст. 115 (убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.