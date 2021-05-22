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На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой
Пограничники Краматорского отряда, входящие в состав Объединенных сил, выявили в Донецкой области схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Реализуя оперативную информацию, пограничники совместно с представителями СБУ и ГСЧС в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области, который расположен в 17 км от линии разграничения, обнаружили схрон с военными средствами поражения", - указывается в сообщении.
Из тайника были изъяты 800 грамм тротила, более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов калибра 12,7 мм. Также были обнаружены 3 гранаты Ф-1, гранада РГД-5, выстрелы от РПГ-7 и две тротиловые шашки общим весом 600 грамм.
Обнаруженные опасные предметы изъяты взрывотехническим подразделением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Теги: Донбасс, взрывчатка, боеприпасы, Госпогранслужба, тайник
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