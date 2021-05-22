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В Донецке сегодня приостановят движение трамваев по маршруту №1
22.05.2021 09:00
Движение трамваев маршрута №1, соединяющего Донецкий металлургический завод (ДМЗ) и железнодорожный вокзал, будет приостановлено с 22 по 23 мая. Об этом сообщил "глава администрации" города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"С 21:00 22 мая до 6:00 23 мая будет приостановлено движение трамваев по маршруту общего пользования № 1 "ДМЗ – Ж/д вокзал", в связи с проведением сотрудниками коммунального предприятия администрации Донецка "Донэлектроавтотранс" работ по ремонту трамвайного пути на участке "проспект Мира – проспект Титова"", – отметил Кулемзин.
Теги: Донецк, движение, ремонт, трамвай
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