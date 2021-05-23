На Донбассе сепаратисты обстреляли жилой дом в Песках

23.05.2021 09:00

На Донбассе сепаратисты из минометов калибра 120 мм обстреляли жилой дом - хозяин спасся, потому что успел вовремя выбежать во двор. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Под обстрел попал частный сектор в Песках. В 6:55 22 мая во двор одного из местных жителей попала мина. Взрывная волна вырвала ворота и повредила ограждение.

"Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что случилось и именно этим спас себе жизнь, - ведь следующая мина попала в дом, пробила крышу и взорвалась на чердаке, в результате чего было разрушено потолок гостиной и повреждено осколками другие комнаты жилого дома", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию инцидента. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.