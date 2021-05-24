Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города

24.05.2021 17:00

Сокращение подачи воды в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах Донецка возможно в связи с ремонтными работами на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города Алексей Кулемзин.

"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном водоводе питьевой воды № 7 с 15:00 25 мая до окончания работ возможно сокращение подачи воды на 10-15% в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах города", — отметил "мэр".

Он уточнил, что на период ведения работ полностью без холодного водоснабжения останутся жители поселка Котовского в Калининском районе Донецка.