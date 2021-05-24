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Архив - Донецкая область

На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"

24.05.2021 12:00
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На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"

Возле семи шахтерских городов в Донецкой области появились необычные металлические конструкции в виде стел. "Все непонятное привлекает внимание" - именно такой принцип выбрали активисты "Альянса справедливой трансформации" в арт-проекте "Монолит", который охватил Покровск, Угледар, Селидово, Доброполье, Белозерское, Мирноград и Торецк, сообщает Свои.City.
"Проект "Монолит" мы реализовали для привлечения внимания к проблемам монопрофильных городов, которые объединились в платформу устойчивого развития. Именно вовлеченность местных жителей важна для качественного проведения процессов трансформации, и это главная целевая аудитория. Также важно привлечь и экспертов из Украины и других стран, которые уже имели опыт таких процессов", - отмечает Владимир Орос, председатель ОО "Добро" и организатор акции.
Проект "Монолит" - это не просто инсталляция, а целый перечень новейших идей, которые помогут городам стать более комфортным и привлекательными как для местных жителей, так и для туристов. К объединению общественных организаций "Альянс справедливой трансформации" могут присоединиться все желающие и вместе воплотить свои идеи будущего в регионе.



Теги: Донбасс, стела, арт-проект
 
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