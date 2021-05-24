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Архив - Донецкая область

Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса

24.05.2021 08:00
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Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса

69% украинцев считают, что временно оккупированные регионы Донбасс должны быть частью Украины, как раньше. За спецстатус – лишь 10%, говорится в результатах опроса группы Рейтинг, сообщает LIGA.
Социологи спрашивали, каким должен быть статус временно оккупированных территорий Донбасса, и получили такие результаты (в скобках – результаты опроса на сентябрь 2020-го):
- Быть частью Украины, как и раньше – 69% (70%);
- Быть частью Украины, но со спецстатусом – 10% (14%);
- Стать частью России – 3% (3%);
- Стать независимыми странами – 6% (6%);
- Другое – 3% (3%);
- Тяжело ответить – 8% (4%).
Опрос методом личного интервью проводился с 13 по 21 марта среди 2400 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%.



Теги: Донбасс, опрос, социология, особый статус
 
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