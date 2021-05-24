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В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения
26-27 мая в прифронтовой Авдеевке Донецкой области в рамках операции Объединенных сил, пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом сообщает пресс служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. В связи с этим, СБУ призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
При необходимости передвижения по городу граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т. д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурной службы:
— 2 управление (г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94;
— ГУ НП Украини в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01.
Теги: Донбасс, Авдеевка, терроризм, СБУ, учения
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