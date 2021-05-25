Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая

25.05.2021 14:00

Триста шестнадцать человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 24 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 25 транспортных средств, 131 человек. На территорию Украины выпущено 48 транспортных средств, 185 человек", — сказано в сообщении.