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Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая
25.05.2021 14:00
Триста шестнадцать человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 24 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 25 транспортных средств, 131 человек. На территорию Украины выпущено 48 транспортных средств, 185 человек", — сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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