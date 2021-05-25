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Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина
25.05.2021 12:00
Все регионы в Украине находятся в "желтой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в ранее "оранжевой" Донецкой области показатель процента от эпидпорога пришел в норму (94,4% при норме не выше 100%) и регион перешел в "желтую" зону.
Кроме того, показатели в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях позволяют данным регионам перейти в "зеленую" зону карантина.
Теги: карантин, зона, COVID-19
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