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На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное
25.05.2021 08:00
В зоне проведения операции Объединенных сил наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок городского типа Северное. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 10-й ОГШБр.
"С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско - оккупационные войска, безумный расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты ", - говорится в сообщении.
Первая ракета попала на территорию гаражного кооператива, другая - на одну из улиц, рядом с жилым домом.
Обошлось без жертв. Обстрелом испорчено имущество частного домовладения - выбиты стекла, разбит забор, повреждены двери гаража.
Теги: Донбасс, обстрел, жилой дом, боевики
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