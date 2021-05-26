Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины

26.05.2021 09:00

Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин опубликовал перечень свободных комнат в общежитиях Украины для временного проживания переселенцев, сообщает Depo.Донбасс.

На своей странице в соцсети он отметил, что информация заинтересует переселенцев, нуждающихся в жилье. Калинин отметил, что проживание бесплатное, оплата только коммунальных услуг.

Свободные комнаты для переселенцев в общежитиях Украины:

Львов, ул. Венгерская, д. 2 — 23 свободных места.

Мелитополь, ул. Героев Сталинграда, д. 13 — два свободных места.

Мелитополь, ул. Гвардейская, д.38 — четыре свободных места.

Мелитополь, ул. Интеркультурная, д. 380 — четыре свободных места.

Вольногорск, ул. Юрия Устенко, д. 29а — одно свободное место.

Изюм, пр. Независимости, д. 65 — 21 свободное место.

Золочев, ул. Филатова, д. 20 — 30 свободных мест.

Дергачи, ул. Научная, д. 26 — шесть свободных мест.

Телефон для справок: +38 044 356 65 50.

По словам Калинина, общежития оборудованы при содействии Украинского фонда социальных инвестиций за счет средств немецкого Банка развития KfW.