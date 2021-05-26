Депутаты Бундестага посетили прифронтовой поселок Широкино

26.05.2021 11:00

Депутаты Бундестага во главе с сопредседателем партии Союз90/Зеленые Робертом Габеком во вторник, 25 мая, посетили район проведения операции Объединенных сил, говорится на странице ООС в Facebook.

Отмечается, что депутаты прибыли на Донбасс с целью ознакомления с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности вблизи крупных городов, в которых проживает гражданское население и сосредоточены объекты промышленности.

Иностранных гостей сопровождали заместитель командующего ОС генерал-майор Эдуард Москалев и директор первого территориального департамента МИД Украины Василий Химинец.

"Немецкая делегация посетила разрушенный поселок Широкино, чтобы собственными глазами увидеть последствия "русского мира". Через вооруженную агрессию РФ жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома и не могут вернуться в свои дома", - указано в сообщении.

В ходе визита в Широкино депутат Европарламента и член комитета иностранных дел ЕС Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что лидеры стран ЕС должны коллективно обдумать, как эффективно помогать Украине, а именно как предоставить Киеву оборонительное оружие.