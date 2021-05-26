Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе

26.05.2021 16:00

Кабмин Украины регламентировал перемещение транспортных средств через КПВВ на неподконтрольную Украине территорию и обратно. Такое решение украинское правительство приняло во время заседания 26 мая, сообщает DonPress.

По решению Кабмина перемещение через КПВВ транспорта (мопеды, мотоциклы, легковые авто) разрешается при наличии регистрационного документа на транспортное средство. Если же водитель не является собственником указанного транспорта, то он может пересечь КПВВ при наличии доверенности на право вождения, удостоверенной нотариусом.

В том случае, если регистрационный документ утерян, собственник транспорта или его пользователь, может один раз выехать на таком транспорте из оккупированной территории. Для этого понадобится копия регистрационной карты транспортного средства, которая подтверждает регистрацию. Такая копия выдается сервисным центром МВД на основании подтверждающего личность документа.