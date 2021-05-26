Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель

26.05.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель

Сегодня, 26 мая, в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации в Фейсбуке.
"Мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у мужчины произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогический шок 2 степени. Полные обстоятельства событий устанавливаются", - сказано в сообщении.
Раненый сразу был доставлен в Кураховскую городскую больницу, после чего направлен в военный госпиталь №66 Покровска.



Теги: Донбасс, ранение, обстрел, житель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх