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Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА
26.05.2021 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области, сообщает сайт главы государства.
"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе.
Командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Теги: Славянск, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
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