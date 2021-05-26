Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА

26.05.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области, сообщает сайт главы государства.
"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе.
Командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Теги: Славянск, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх