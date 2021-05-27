- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии08:00
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»15:00
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе16:00
- Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА15:00
- На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель14:00
В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»
Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета «Метинвест Политехники», сообщает Мариуполь сити.
Данное решение поддержали 40 депутатов. Планируется, что современный образовательный хаб для молодежи появиться по проспекту Мира, 105а возле площади Свободы.
Земельный участок, где сейчас пустырь, имеет все необходимое: инженерные сети, транспортную развязку, площадь для строительства общежития. Есть место для создания парковой зоны и общей спортивной зоны для «Метинвест Политехники», Мариупольского государственного университета и других учебных заведений.
Ранее депутаты Мариуполя коллективно обратились к Группе Метинвест с предложением разместить первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет возле площади Свободы. Все фракции городского совета согласились, что «Метинвест Политехника», – это востребованные специальности, современное образование от ведущих ученых Украины и Европы, а также трудоустройство для сотен горожан.
Теги: Донбасс, университет, Мариуполь, строительство, земля, Метинвест
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии08:00
- В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли17:00
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ16:00
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»15:00
- Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня17:00
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать12:00
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- В метро Киева прошли антитеррористические учения14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии
- В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать