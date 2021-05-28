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Архив - Донецкая область

ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе

28.05.2021 09:00
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ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе

Евросоюз передаст Украине для пострадавших от войны на Донбассе €25,4 млн. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает LIGA.
"Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере 25,4 миллиона евро для поддержки людей, пострадавших от конфликта", – написала она.
Как отметили на сайте Еврокомиссии, общий объем гуманитарной помощи ЕС с начала конфликта составил 190 млн евро.
В ЕК сообщают, что объявленное сегодня финансирование поможет пострадавшим от конфликта:
- улучшить медицинское обслуживание;
- получить доступ к юридической поддержке;
- отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы;
- получать доступ к безопасной воде;
- получать доступ к образованию.
"Первоочередное внимание будет уделяться потребностям уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, помощь, Евросоюз, пострадавшие
 
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