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Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма
Определены 23 заведения высшего образования, в которых пройдут подготовительные курсы поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма. Вузы были отобраны специальной комиссией и рекомендованы министерству по делам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает пресс-служба ведомства.
Курсы будут проводится на базе следующих вузов:
- ВНУ имени Владимира Даля
- НТУ "Харьковский политехнический институт"
- Мариупольский государственный университет
- Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета"
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Донецкий национальный технический университет
- НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Луганский национальный аграрный университет
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
- Университет государственной фискальной службы Украины
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
- Приазовский государственный технический университет
- Донбасский государственный педагогический университет
- НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Полтавская государственная аграрная академия
- Донецкий национальный медицинский университет
- Донбасская государственная машиностроительная академия
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет
- Луганский государственный медицинский университет
- Измаильский государственный гуманитарный университет
- Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
- Одесская национальная академия пищевых технологий
Чтобы попасть на курсы со стипендиальным обеспечением необходимо:
- выбрать вуз из списка
- обратиться в выбранный вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ
- при пересечении КПВВ показать приглашение
- приехать в вуз в срок с 01 по 20 июня и лично подать заявление; копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии); копию справки переселенца (при наличии); справку о присвоении ИНН; 4 фото (3х4) и образовательную декларацию.
В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.
Учеба на подготовительных курсах пройдет с 29 июня по 31 августа.
Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.
По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.
Теги: Крым, абитуриент, курсы, ОРДЛО, вузы
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