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Архив - Донецкая область

398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая

01.06.2021 11:00
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398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая

Почти 400 граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от Донецка в понедельник, 31 мая. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР".
«На территорию Республики запущено 25 транспортных средств, 147 человек. На территорию Украины выпущено 40 транспортных средств, 251 человек», — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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