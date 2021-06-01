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На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян сепаратистами из стрелкового оружия на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 мая.
"30 мая, находясь ориентировочно за 1 км к югу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления объявленного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,8-1 км к северо-востоку", - говорится в документе.
Как добавили международные наблюдатели, инцидент произошел, когда беспилотник осуществлял полет над позициями сепаратистов "примерно в 900 м к северо-востоку от местоположения патруля".
В Миссии добавили, что БПЛА пытались еще и глушить.
Также в отчете говорится, что 30 мая у Дачного в Луганской области был потерян контроль над пространственным положением БПЛА СММ малого радиуса.
"Вернуть БПЛА не удалось. Команда Миссии покинула этот район", - добавили наблюдатели.
Теги: обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ОРДО
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