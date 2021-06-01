Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе из-за непогоды отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

01.06.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе из-за непогоды отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

В Мариуполе все городские мероприятия, которые были запланированы на 1 июня к Международному дню защиты детей, отменены из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс служба горсовета, передает Depo.Донбасс.
К тому же, из-за ливня возникли проблемы в работе городского транспорта на ряде маршрутов. Отмечается, что о новых датах празднования предупредят заранее.



Теги: Мариуполь, непогода, День защиты детей
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх