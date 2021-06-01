В Мариуполе из-за непогоды отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

01.06.2021 13:00

В Мариуполе все городские мероприятия, которые были запланированы на 1 июня к Международному дню защиты детей, отменены из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс служба горсовета, передает Depo.Донбасс.

К тому же, из-за ливня возникли проблемы в работе городского транспорта на ряде маршрутов. Отмечается, что о новых датах празднования предупредят заранее.